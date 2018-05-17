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"هذه أمريكا" أغنية سياسية صادمة تتخطى الـ100 مليون مشاهدة (فيديو)

الخميس 17/مايو/2018 - 07:29 م
هذه أمريكا أغنية سياسية صادمة تتخطى الـ100 مليون مشاهدة (فيديو)
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الفجر الفني
 
حقق فيديو مغني الراب والموسيقي والممثل الأمريكي، دونالد جلوفر، المعروف فنيا باسم تشايلدش جامبينو، الأخير "هذه أمريكا"، أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، متصدرا الأغاني الـ100 الأكثر رواجا في الولايات المتحدة.

وبلغت أغنية "هذه أمريكا" أيضا مركز الصدارة للأغاني المباعة رقمياً عبر تطبيقات البث الموسيقي على الإنترنت.

ويتناول الفيديو قضايا سياسية، مثل العنصرية، والفظائع السياسية، والعنف الناتج عن استخدام السلاح في أمريكا، بطريقة صريحة غير مسبوقة.

الجدير ذكره أن دونالد غلوفر قدّم أغنية This Is America للمرّة الأولى خلال العرض الأخير لـSaturday Night Live نهاية الأسبوع الماضي.

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