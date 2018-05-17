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النفط يتخطى حاجز الـ 80 دولار للبرميل

الخميس 17/مايو/2018 - 07:30 م
النفط يتخطى حاجز الـ 80 دولار للبرميل
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وكالات
 
 قفزت أسعار النفط أثناء التعاملات يوم الخميس إلى مستويات فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 بفعل المخاوف من أن صادرات الخام الإيرانية قد تهبط بسبب إعادة فرض عقوبات أمريكية، وهو ما سيقلص المعروض في سوق شحيحة بالفعل.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.4 بالمئة إلى 80.39 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أعلى مستوى لها منذ نوفمبر2014 عند 72.30 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع قليلا إلى 71.86 دولار بحلول الساعة 1545 بتوقيت جرينتش.
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