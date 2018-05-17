تعرف على درجات حرارة ثاني أيام شهر رمضان المبارك

يتوقع خبرا هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهار لطيف ليلا.





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب ووسط سيناء والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط بالسواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .





وستكون درجات الحرارة كالتالي:





السواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 والصغرى 19

الوجه البحرى والقاهرة العظمى 38 والصغرى 21

جنوب سيناء والغردقة العظمى 37 والصغرى 22

شمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 والصغرى 26



