أعلنت شركة أمازون برايم فيديو، اليوم الخميس، أنها "أعطت الضوء الأخضر لمسلسل جديد يتناول قصة حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الذي يعد واحداً من أكثر اللاعبين شعبية وجدلاً أيضاً في تاريخ اللعبة".



وسيروي المسلسل حياة اللاعب السابق، بداية من سنواته الأولى ومسيرته الخصبة والمراحل التي قضاها بين صفوف برشلونة ونابولي وإشبيلية، وكذلك دوره كقائد للمنتخب الوطني في الفوز بمونديال المكسيك عام 1986.



وأوضح المسؤول بشركة أمازون برايم فيديو، براد بيل في بيان: "هناك لاعبون تتجاوز شهرتهم الأجيال والحواجز الجغرافية. مارادونا اسم معروف للجميع وإنجازاته ما زالت محل اهتمام في تاريخ كرة القدم".



وأضاف بيل أن "المسلسل سيظهر جانباً غير مسبوق من دييغو، ليس فقط كبطل بل أيضا كإنسان".