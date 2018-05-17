ياسمين صبري تتصدر "twitter" بـ"قنبلة أحيه" مع رامز جلال





وقال المغردون: "أحيه ياسمين صبري"، وقال آخر: رابطة اللي مبيحبوش ياسمين صبري ومستنيين تتمرمط في الحلقة".

تصدرت النجمة ياسمين صبري، موقع التغريدات الشهير "تويتر" خلال حلقتها في برنامج "رامز تحت الصفر"، الذي يقدمه رامز جلال وتعرض حاليًا على فضائية MBC مصر، واحتلت كلمة "أحيه" الحلقة بعدما رددتها "صبري"، عدة مرات.