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كريم حسن شحاتة يكشف كواليس رحيل "البدري" عن الأهلي

الخميس 17/مايو/2018 - 07:22 م
كريم حسن شحاتة يكشف كواليس رحيل البدري عن الأهلي
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته، عن أسباب تقديم استقالة حسام البدري من تدريب قيادة فريق النادي الأهلي مؤخرا عقب الهزيمة الفريق أمام كمبالا سيتي بدوري أبطال إفريقيا.

 

وقال كريم شحاته خلال تصريحاته عبر برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "مصر الأولي"، إن حسام البدري دفع ضريبة تجميد البدلاء، مشيراً إلى أنه منذ تولي الخطيب رئاسة الأهلي وكل المؤشرات تؤكد الإطاحة بالبدري.

 

وتابع كريم تصريحاته، إن صرامة حسام البدري الزائدة تسببت في أزمات عديدة مع لاعبي الأهلي

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