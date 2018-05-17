"يوتيوب" تطلق خدمة بث موسيقى جديدة في هذا الموعد

تستعد شركة "يوتيوب" لإطلاق خدمة بث موسيقى جديدة باسم "يوتيوب ميوزيك" الأسبوع المقبل، كما ستكشف قريبا عن خدمة جديدة مميزة ستُحصل مزيدا من الرسوم على المسلسلات الأصلية التى تنتجها الشركة.





وقالت يوتيوب المملوكة لشركة ألفابت أمس الأربعاء إن الخدمة الجديدة التى تنطلق يوم 22 مايو سترافقها ميزات إضافية، مثل قوائم شخصية للأغاني يتم تشكيلها بناء على تاريخ استخدام كل شخص للموقع وأنماط أخرى للاستخدام.





وقالت الشركة إنها ستطلق أيضا خدمة يوتيوب بريميام، وهي الخدمة المطورة من خدمة يوتيوب ريد.





ووفقًا لتدوينة ليوتيوب على الانترنت قالت فيها إن خدمة يوتيوب ميوزيك الجديدة المدعومة بإعلانات ستكون مجانية، بينما ستكون خدمة يوتيوب ميوزيك بريميام، غير المصحوبة بإعلانات، متاحة مقابل 9.99 دولار شهريا.





وتخطط يوتيوب لتحصيل دولارين إضافيين مقابل خدمة بريميام لأنها ستشمل خدمة يوتيوب ميوزيك مع المسلسلات الأصلية. وقالت الشركة إن تكلفة خدمة يوتيوب بريميام ستكون 11.9 دولار لكل الأعضاء الجدد.





كما قالت الشركة "يوتيوب بريميام ليس بها إعلانات وتشمل ميزتى الخلفيات والاستخدام دون اتصال بالإنترنت.. إضافة لمشاهدة مسلسلات أصلية على يوتيوب مثل مسلسلات كوبرا كاى وستيب أب: هاى ووتر ويوث آند كونسكونسز".





وأضافت أن الأعضاء الحاليين فى يوتيوب ريد سيدفعون نفس التكلفة الحالية مقابل خدمة يوتيوب بريميام.





وستنطلق خدمة يوتيوب ميوزيك يوم الثلاثاء في كل من الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، على أن تمتد لتشمل بعض الدول الأخرى خلال الأسابيع التالية.