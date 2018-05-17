تحرك فى سعر الدولار خلال التعاملات المسائية فى أول أيام رمضان

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس المسائية أول أيام رمضان.





وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للشراء مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.





وقفز سعر الدولار في بنك البركة بقيمة 7 قروش ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





فيما خفّض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار قرشا واحدا ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، بتعاملات اليوم المسائية مقابل 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.





وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة قرشين ليصل إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





كما انخفض سعر الدولار في بنك الأهلي إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، مقابل 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.





وانخفض سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.76 جنيه للشراء و1786 جنيه للبيع، مقابل 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.





وهبط سعر الدولار في بنك قناة السويس، إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وانخفض سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري قرشين ليصل إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع بالتعاملات الصباحية.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.