ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فيرمينو: سنقاتل أمام ريال مدريد

الخميس 17/مايو/2018 - 07:18 م
فيرمينو: سنقاتل أمام ريال مدريد
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 


أكد روبرتو فيرمينو نجم ليفربول صعوبة لقاء فريقه المرتقب أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف في السادس والعشرين من الشهر الجاري ولكنه أشار إلى أنهم سيقاتلون حتى نهاية المباراة.


وقال فيرمينو في تصريحات صحفية : "نعرف من ينتظرنا في الجهة المقابلة، سيكون نهائي عظيم أمام ريال مدريد".


وأضاف : "اعتاد ريال مدريد على الفوز بلقب دوري الأبطال ويعرف الفوز بالليجا أيضًا، إنه فريق عظيم ومن الصعب اللعب ضده".


واختتم فيرمينيو تصريحاته قائلاً : " لم يسبق لي اللعب ضد ريال مدريد ولكن أشاهد مبارياتهم، إنه خصم منافس قوي ولكنها مباراة نهائية سيخوضونها ضد ليفربول الفريق القوي، وسنقاتل حتى النهاية".

المزيد عن: ليفربول فيرمينو ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 7:40:05 PM