فيرمينو: سنقاتل أمام ريال مدريد





أكد روبرتو فيرمينو نجم ليفربول صعوبة لقاء فريقه المرتقب أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف في السادس والعشرين من الشهر الجاري ولكنه أشار إلى أنهم سيقاتلون حتى نهاية المباراة.





وقال فيرمينو في تصريحات صحفية : "نعرف من ينتظرنا في الجهة المقابلة، سيكون نهائي عظيم أمام ريال مدريد".





وأضاف : "اعتاد ريال مدريد على الفوز بلقب دوري الأبطال ويعرف الفوز بالليجا أيضًا، إنه فريق عظيم ومن الصعب اللعب ضده".





واختتم فيرمينيو تصريحاته قائلاً : " لم يسبق لي اللعب ضد ريال مدريد ولكن أشاهد مبارياتهم، إنه خصم منافس قوي ولكنها مباراة نهائية سيخوضونها ضد ليفربول الفريق القوي، وسنقاتل حتى النهاية".