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أولى حلقات "الوصية" تحقق نجاح كبير على "cbc" (صور)

الخميس 17/مايو/2018 - 07:17 م
أولى حلقات الوصية تحقق نجاح كبير على cbc (صور)
الوصية
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أحمد رمضان متولي
 

حققت الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي "الوصية" نجاحا كبيرا، ويقوم ببطولته الإعلاميان الساخران أكرم حسنى وأحمد أمين وريم مصطفى، إذ تخطى عدد مشاهداتها على موقع منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما يقرب من مليون مشاهدة، بعد عرض الحلقة الأولى مباشرة على شاشة "cbc".

 

وظهر فى الحلقة الأولى الفنان بيومى فؤاد فى شكل جديد تماما عليه، وشاركه مشهد البداية الفنان أحمد حلاوة، فيما ظهر أكرم حسنى فى شخصية "ايبو" ابن بيومى فؤاد صاحب أشهر مصانع حلويات فى مصر ويقدم شخصية مستهترة، فى حين ظهر أحمد امين فى شخصية "سمسم"، ابن الدادة التى قامت بتربية ايبو.

 

وخلال الحلقة تم القبض على "ايبو" على الطريق الصحراوى، فاستنجد بسمسم لإنقاذه قبل احتجازه.

 

وتخلل الحلقة أغنيتين استعراضيتين احداهما قدمها بيومى فؤاد، والثانية قدمها أكرم حسنى، وانتهت الحلقة بمشهد وفاة بيومى فؤاد أثناء اجراءه محادثة لايف مع ضيوف احتفالية مصنعه، ليضع أحمد امين شارة الحداد على شاشة الموبايل.

 

المسلسل تأليف مصطفى حلمى وأيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى ومن إنتاج كريم أبوذكرى.

أولى حلقات "الوصية" تحقق نجاح كبير على "cbc" (صور)
أولى حلقات "الوصية" تحقق نجاح كبير على "cbc" (صور)
أولى حلقات "الوصية" تحقق نجاح كبير على "cbc" (صور)
طباعة
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