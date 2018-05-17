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وزير الشباب والرياضة يكشف السبب في عدم حضوره نهائي الكأس

الخميس 17/مايو/2018 - 07:16 م
وزير الشباب والرياضة يكشف السبب في عدم حضوره نهائي الكأس
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الفجر الرياضي
 

 

قال الوزير خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن السبب في عدم تواجده في نهائي كأس مصر، هو أنه يحب التعامل بمصداقية كبيرة، لافتا إلى أنه قرر عدم حضوره المباراة بسبب بعض الأمور الخلافية مع رئيس نادي الزمالك.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الخلاف ليس شخصي، ولكن هناك أمور قدمت وطلب من الوزارة التدخل ولأننا مسئولين في الدولة قمنا بالتنفيذ".

 

وعن الحديث بتفضيله الأهلي عن الزمالك، قال: "أي شخص له الحق في أن يقول رأيه في المسئول، ولكن بالعودة إلى الخلف قليلا سنجد أن وقت أزمة لائحة الأهلي قيل نفس الحديث، أنا أحاول أن أخذ القرار بناء على قواعد ولوائح وليس هوى النفس".

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