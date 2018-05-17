نانت ورانييري ينفصلان بالتراضي

أعلن نادي نانت الفرنسي لكرة القدم رسميا الخميس أنّ مدرب فريقه الإيطالي كلاوديو رانييري لن يستمر في منصبه الموسم المقبل.

وقال رئيس النادي فالديمار كيتا في بيان: "قرّر النادي والمدرب الافتراق باتفاق مشترك. إننا نشكر كلاوديو رانييري وأفراد جهازه على كل العمل الذي قاموا به هذا الموسم، ونتمنى لهم الكثير من النجاح في مشاريعهم المقبلة".





من جهته، قال رانييري أيضاً في البيان ذاته: "كانت الأمور جيدة بالنسبة لي هنا معكم، آمل أن يواصل نانت التقدم".





وكان رانييري ألمح إلى رحيله عن النادي إذ قال مساء الثلاثاء خلال لقاء نظمه نانت مع شركائه "كنت سعيداً بالوجود معكم. أتمنى الأفضل لنانت".





ورداً على ذلك قال كيتا، رجل الأعمال الفرنسي-البولندي مساء الأربعاء لراديو مونتي كارلو على هامش اجتماع حول مشروع الاستاد الجديد للنادي "لا يمكننا إخفاء أي شيء عنكم".





وتابع: "مساء أمس (الثلاثاء) عقدنا لقاء مع الرعاة، ألمح (رانييري) لهم وشكر الجميع. يجب أن نشكره على العمل الذي قام به، لم يكن الأمر سهلاً، هناك ندم، ولكن هذه هي الحياة، ولن نفترق على خلاف".





وكان رانييري تولى تدريب نانت الصيف الماضي بعد نجاحه في قيادة ليستر سيتي الى لقب الدوري الانكليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه قبل عامين.





شغل نانت تحت إشراف رانييري المركز الخامس في بطولة فرنسا فترة طويلة ما عزز آماله بالمشاركة الاوروبية في الموسم المقبل، معوّلاً على أسلوب دفاعي، لكنه يحتل حالياً المركز العاشر.





ويستضيف نانت السبت ستراسبورغ في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من البطولة.





ويطرح الإعلام الفرنسي عددا من الأسماء لخلافة رانييري كجوسلان غورفينيك مدرب غانغان وبوردو السابق وجيرار لوبيز سيغو مدرب فريق الاحتياط السابق في برشلونة الإسباني.



