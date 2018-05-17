مشروبات صحية للصائم بعد تناول وجبة الإفطار





التمر هندي الذي يمنع جفاف الجسم ويمده بالفيتامينات والمعادن، ويمنع تراكم الغازات والانتفاخات كما انه يقلل من الخمول والكسل بعد تناول وجبة الإفطار.



عصير البطيخ الذي يساعد علي خفض درجة حرارة الجسم، ويُعالج الاسهال كما أنه يقوم بتهدئه الجسم من القلق والتوتر والعصبية.

وعصير قمر الدين الذي يمد الجسم بالطاقة وزيادة النشاط خلال الصيام، وينصح أيضا بعصير الموز والمانجو والبرتقال الطبيعي وعصير التوت أو الكرز، فضلا عن عصير التفاح وعصير العنب.

بعد تناول الصائم وجبة الإفطار هناك مجموعة من المشروبات التي يجب عليه تناولها لسهولة الهضم وتجنب أضرار التي تلحق بالمعدة ومن المشروبات المفيدة للصائم ما يلي:-