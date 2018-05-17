الجبلاية: قدرات حسام البدري تسمح له بقيادة منتخب مصر

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بأن قدرات حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي تسمح له بقيادة المنتخب ولكنه نفى ترشح أي مدير فني لقيادة الفراعنة في الوقت الحالي.





وقال عبد الغني في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة : "البدري توج بالدوري قبل نهايته بـ6 جولات وحقق العديد من الأرقام القياسية وهو ما أمر لم يسبق له أي مدرب في تاريخ القلعة الحمراء".





وأضاف : " الأهلي تأثر كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب الإعارات التي حدثت في يناير الماضي بجانب الإصابات وأثرت بشكل كبير على مسيرة البدري مع الأهلي".





وعن قيادة البدري لمنتخب مصر، اختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً : "قدرات البدري تسمح له بقيادة المنتخب الوطني ولكن ليس هناك أي ترشيحات في الوقت الحالي خصوصا وأن المنتخب مقبل على كأس العالم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر".





يذكر أن لجنة الكرة بالأهلي قبلت إعتذار البدري عن تدريب الفريق وأوكلت أحمد أيوب قيادة الفريق في مباراته الأخيرة بالموسم أمام المصري يوم 20 مايو.



