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القبض على عامل بإحدى الوزارات لتلقيه رشوة بتونس‎

الخميس 17/مايو/2018 - 06:39 م
القبض على عامل بإحدى الوزارات لتلقيه رشوة بتونس‎
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مروى الجلاصي
 
تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة، من إلقاء القبض على شخص عمره 42 سنة قاطن تونس العاصمة عامل بإحدى الوزارات من أجل الإرتشاء.

 

بتعميق التحرّيات تبيّن أن المعني تعمّد إيهام شخصين بأنه إطار سامي بإحدى الوزارات وأنه يمكن له التداخل لفائدتهما قصد إنتداب زوجة أحدهما للعمل بالوزارة مقابل تمكينه من مبلغ مالي قدره 16 ألف دينار تسلمه منهما على مرحلتين عن طريق حوالة بريديّة.

 

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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