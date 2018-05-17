أحمد عمر هاشم يوضح حكم اختلاف رؤية هلال شهر رمضان من بلد لأخر
الخميس 17/مايو/2018 - 06:40 م
رقية جمال
قال الشيخ أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ".
وأضاف "هاشم"، خلال تقديمه برنامج "حديث الصيام" على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أنه في كل عام تترامي الأخبار إلى أن الوطن الفلاني صام، والبلد الفلاني لم يصوم إلا في اليوم الثاني لعدم ثبوت الرؤية عنده، وذلك حسب رؤية كل بلد للهلال فمن رأه صام، ومن لم يراه لم يصم، وهذا رأي بعض العلماء.
وتابع، أن هناك رأي أخر يعتبر أن رؤية الهلال في بلد يعتبر رؤية بسائر البلاد الإسلامية، وهناك رأي أخر يقول إذا اشترك البلدان في جزء من الليل، فأن رؤية الهلال في وطن يعتبر رؤية في الوطن الأخر.
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