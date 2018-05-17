أحمد عمر هاشم يوضح حكم اختلاف رؤية هلال شهر رمضان من بلد لأخر

قال الشيخ أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ".





وأضاف "هاشم"، خلال تقديمه برنامج "حديث الصيام" على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أنه في كل عام تترامي الأخبار إلى أن الوطن الفلاني صام، والبلد الفلاني لم يصوم إلا في اليوم الثاني لعدم ثبوت الرؤية عنده، وذلك حسب رؤية كل بلد للهلال فمن رأه صام، ومن لم يراه لم يصم، وهذا رأي بعض العلماء.



