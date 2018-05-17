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سوسة.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 380 قرصا مخدرا‎

الخميس 17/مايو/2018 - 06:38 م
سوسة.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 380 قرصا مخدرا‎
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مروى الجلاصي
 
تمكنت دورية تابعة لوحدات المرور للحرس الوطني العاملة على مستوى محطة الإستخلاص بهرقلة ولاية سوسة من ضبط سيارة معدة للكراء على متنها 4 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 24 و38 سنة أحدهم مفتش عنه من أجل السرقة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 03 سجن وحجزت لديهم 380 قرصا مخدرا نوع "باركيزول ولركاكتيل" كانوا يعتزمون ترويجها خلال شهر رمضان.



بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة جميع الأطراف رفقة المحجوز على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة لمواصلة التحريات معهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.

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