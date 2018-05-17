وزير الشباب والرياضة يتحدث عن أزمة نهائي الكأس

قال الوزير خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن سمع عن قرار اتحاد الكرة بخوض نهائي الكأس بحارس مصر، لافتا إلى أنه سمع أيضا بتنفيذ سموحة للائحة بأن أي نادي يرغب في استقدام حكم أجنبي يتحمل تكاليفه.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لم أتدخل في الأزمة وأقحم نفسي في الازمة، خصوصا في ظل سفر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، للعلاج خارج البلاد".

وأكمل: "لم أشعر أن هناك احتقان في الشارع بل أن الاحتقان كان بين مسئولين".

وأردف: "تواصلت مع مدير أمن الأسكندرية لاستطلاع الأمر ومعرفة الأوضاع هناك، لكنه أكد على هدوء الأوضاع الجماهيرية".