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عاجل.. استبعاد وليد أزارو من قائمة المغرب المشاركة في مونديال روسيا

الخميس 17/مايو/2018 - 06:00 م
عاجل.. استبعاد وليد أزارو من قائمة المغرب المشاركة في مونديال روسيا
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الفجر الرياضي
 
أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، القائمة النهائية التي ستخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.


وجاءت قائمة أسود الآطلسي التي ستشارك في مونديال روسيا على النحو التالي :-


منير المحمدي، رضا التكناوتي، ياسين بونو، نبيل درار، مروان داكوستا، المهدي بنعطية، أشرف حكيمي، حمزة منديل، غانم سايس، سفيان أمربط، يوسف آيت بناصر، بدر بانون، كريم الأحمدي، مبارك بوصوفة، أمين حارث، يونس بلهندة، فيصل فجر، نورالدين أمرابط، حكيم زياش، أيوب الكعبي، خالد بوطيب، عزيز بوحدوز والمهدي كارسيلا".
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