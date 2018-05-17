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وزير الرياضة: "السعيد" أفضل لاعب في مصر و"الحضري" حارس مصر الأول

الخميس 17/مايو/2018 - 06:02 م
وزير الرياضة: السعيد أفضل لاعب في مصر والحضري حارس مصر الأول
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الفجر الرياضي
 

 

اختار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عبد الله السعيد لاعب النادي الاهلي، كافضل لاعب في مصر، خلال الفترة الحالية. 


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أفضل حارس مرمى في مصر كموهبة هو احمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك، ولكن الأفضل حاليا هو عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي".


واستطرد قائلا: "أتعاطف مع أكثر من مدير فني في مصر ومنهم طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، ولكني سأختار مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي كأفضل مدير فني في مصر".

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