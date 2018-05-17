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فنانة شهيرة ضحية أولى حلقات برنامج "رامز تحت الصفر" الليلة.. تعرف عليها

الخميس 17/مايو/2018 - 06:02 م
فنانة شهيرة ضحية أولى حلقات برنامج رامز تحت الصفر الليلة.. تعرف عليها
رامز تحت الصفر
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أحمد رمضان متولي
 

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق الحلقة الأولى من أشهر برامج مقالب فى الوطن العربي للفنان رامز جلال، والذي سيكون عنوانه هذا الموسم "رامز تحت الصفر" وقام بتصويره فى روسيا ترويجًا لوصول مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عاما.

 

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة عن حلول النجمة الشابة ياسمين صبري، ضيفة على أولى حلقات البرنامج، والمقرر إذاعتها اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءً على شاشة MBC مصر.

 

ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

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