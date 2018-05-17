كريم عبدالخالق: رومانسية "يوسف العجمي" فاجأتني في "الأب الروحي 2" (فيديو)

حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".وكان من بين ضيوف الندوة الفنان كريم عبدالخالق، والذي كشف أنه تفاجأ بأن شخصية "يوسف العجمي" ستأخذ خط رومانسية في أحداث الجزء الثاني، ويرتبط بأكثر من فتاة، ولكنه تفاجأ بردود أفعال الجمهور وسعيد بالوقوف أمام وجوه جديدة موهوبة مثل "غفران" و"منى فاروق" وستظهر الأحداث القادمة مفاجآت جديدة.