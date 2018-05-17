بعد عرض الحلقة الأولى من "لعنة كارما".. الجمهور لهيفاء وهبي "مسلسل خطير وأداء رائع"

حرص جمهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الإشادة بنجمتهم، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "لعنة كارما"، وذلك عبر هاشتاج "لعنة كارما" عبر موقع التغريدات "تويتر".





"لعنة كارما"، بطولة هيفاء وهبي، زكى فطين عبد الوهاب، فارس رحومة، محمد سليمان، شيرين، نورين كريم، إنتاج ممدوح شاهين، تأليف عبير سليمان، ومن إخراج خيرى بشارة، ويذاع على قناة النهار، القاهرة والناس.





وغرد أحد المعجبين: "أول شئ اتفرجت عليه هو مسلسل لعنة "كارما" متألقة دائما هيفا وواضح إن المسلسل فيه أكشن كثير.. أعجبني كثير واكيد كل مرة راح أكمله للآخر هيوف انت دائما مبدعة".





وكتب معجب آخر، "يعني الان ضحكت على عمر أنها سلمى المنصوري؟ مسلللللسسسل خطييييررررر كل التوفيق لك هيفاء ولفريق العمل الرائع المسلسل الوحيد اللي حتابعو وياريت ينزل على اليوتيوب يوميا".





وأشاد أحد المغردين بأداء هيفاء، حيث غرد، "صباح الخير ورمضان كريم والله اني صايمه بس المسلسل جميل جدا وهيفاء زي كل سنه اداء في التمثيل وكل حاجه ماشاء الله بس ايه عمر هو كمان احلي اداء بس ياريت اي اكونت ليه ".





وشبه مغرد آخر أداء هيفاء بالممثلين الأمريكيين، حيث كتب، "‬⁩ اكتر مسلسل ناطرتو ⁧‫لعنه كارما‬⁩ ⁧‫هيفاء وهبي‬⁩ مبين ابداع اسطورة اجرام تمثيل ناطرين بحماس هيفاء على طول بتذكرني بتمثيل الامريكان احساسها بيوصلك بدون انفعالات وصراخ اوسكار تمثيل موفقه يا حبيبه الملايين".