سفيتولينا تواصل حملة الدفاع عن لقبها ببطولة روما

واصلت إلينا سفيتولينا، حملة الدفاع عن لقبها، في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على داريا كاساتكينا، اليوم الخميس.

وبعد بداية سيئة على الملاعب الرملية، فازت الأوكرانية، المصنفة الرابعة على العالم، بنتيجة 0-6، و6-3، و6-2، لتصل لدور الثمانية من البطولة.

ويرجح أن تحافظ سيمونا هاليب، المصنفة الأولى على العالم، على صدارة التصنيف، بعدما صعدت لدور الثمانية، بدون أن تلمس الكرة.

وانسحبت منافستها ماديسون كيز، بسبب إصابة في الضلع الأيمن.

وصعدت يلينا أوستابينكو، المصنفة الخامسة في البطولة، عقب فوزها 2-6، و6-3، و6-4، على البريطانية جوانا كونتا.

وفي منافسات الرجال، واصل الإيطالي فابيو فونيني، انطلاقته في البطولة، بعد أن تغلب على دومينيك ثيم، أمس الأربعاء.