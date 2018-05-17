"عبد الرازق": قانون التنمية الصناعية الجديد تغيير جذري في كيفية عمل الهيئة

قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية اللصناعية، أن صدور قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد بعد موافقة البرلمان عليه يمثل تغيير جذري في كيفية عمل الهيئة في المستقبل حتى تستطيع تأدية الدور المنوط بها في التنمية الصناعية.

وأضاف عبد الرازق في تصريح خاص لـ "الفجر": "أن قانون هيئة التنمية الصناعية في ظل تضخم حجم الأعمال الملقاة على الهيئة من تطوير أراضى وتراخيص صناعية ، وإدارة مناطق صناعية ، لمسنا حاجة ملحة لتطوير كيفية عمل الهيئة في المستقبل، وتتحول إلى هيئة اقتصادية مستقلة تتحرر لحد من الإجراءات الحكومية المعقدة في إدارة شئونها وأن يضع لوائحها مجلس إداراتها وتستطيع ترحيل الفائض في دخلها من سنة لسنة حتى تعيد استثماره في رفع كفأة الهيئة وتطوير المناطق الصناعية".