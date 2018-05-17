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دينا فؤاد تروج لمسلسل "كامل من مجاميعه" مع عمرو سعد على "راديو مصر"

الخميس 17/مايو/2018 - 05:52 م
دينا فؤاد تروج لمسلسل كامل من مجاميعه مع عمرو سعد على راديو مصر
دينا فؤاد وعمرو سعد
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أحمد رمضان متولي
 

نشرت الفنانة صورة دينا فؤاد، صورة لها برفقة الفنان عمرو سعد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: قائلاً: "المسلسل الإذاعي كامل من مجاميعه تقدروا تتابعوا كل يوم في رمضان الساعة 3.30 عصرًا على راديو مصر".

 

وتدور أحداث المسلسل فى نسيج الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها. 

 

يذكر أن الفنانة دينا فؤاد تشارك في مسلسل " امر وقع " من بطولة كريم فهمي، نبيل الحلفاوي ويتم إذاعته عبر فضائية المحور ،  وتقدم ضمن أحداث العمل شخصية مذيعة شهيرة وهي رقم واحد فى مصر وتقدم برنامج توك شو "قبل الحدث" ، تتناول خلاله القضايا السياسية، ثم تتعرض لضغوطات من إحدى الجهات.

دينا فؤاد تروج لمسلسل "كامل من مجاميعه" مع عمرو سعد على "راديو مصر"
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