أحمد جمال سعيد يتحدث عن زملائه في "الأب الروحي 2" (فيديو)
الخميس 17/مايو/2018 - 05:53 م
محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".
وكان من بين ضيوف الندوة الفنان أحمد جمال سعيد، والذي تحدث عن علاقته بزملائه في العمل، مشيرًا إلى أنه بالفعل إكتسب أخوات وأصدقاء جدد في هذا المسلسل وعلاقته بالبعض مثل محمد علي رزق وندى عادل، تتخطى سنوات عديدة قبل "الأب الروحي".
وكان من بين ضيوف الندوة الفنان أحمد جمال سعيد، والذي تحدث عن علاقته بزملائه في العمل، مشيرًا إلى أنه بالفعل إكتسب أخوات وأصدقاء جدد في هذا المسلسل وعلاقته بالبعض مثل محمد علي رزق وندى عادل، تتخطى سنوات عديدة قبل "الأب الروحي".
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