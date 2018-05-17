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ثلاثي الإسماعيلي على رادار الزمالك

الخميس 17/مايو/2018 - 05:48 م
ثلاثي الإسماعيلي على رادار الزمالك
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الفجر الرياضي
 

يسعى الزمالك برئاسة مرتضى منصور لابرام أربع صفقات على الأقل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث استقر مسئولو القلعة البيضاء على الدخول في مفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للحصول على خدمات ثلاثي الفريق إبراهيم حسن وبهاء مجدي ومحمد فتحي.


واستقر الزمالك علي ضم ثلاثي الدراويش ضمن رباعي صفقات الفريق المنتظرة، في حين سيتم صرف النظر عن استكمال المفاوضات مع زميلهم عماد حمدي وفقًا لأحد المصادر المقربة من إدارة الإسماعيلي والذي أكد أن رئيس الزمالك أوقف المفاوضات والحديث عن ضم اللاعب.


وبات إبراهيم حسن أقرب لاعبي الإسماعيلي للانضمام للزمالك خاصة بعدما حصل على وعد من إدارة ناديه بالانتقال للنادي الأبيض مقابل رفضه عرض نجوم المستقبل للتعاقد معه مقابل مليون ونصف المليون دولار.


ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مكثفة بين الزمالك والإسماعيلي لحسم ملف المفاوضات.

المزيد عن: الزمالك الإسماعيلي إبراهيم حسن
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