الخمول والكسل في رمضان.. كيف تتخلصين منه؟

هناك مجموعة من الأمور التي يمكن على الصائم اتباعها في نهار رمضان للتخلص من مشكلة الكسل والخمول التي يتعرض لها، ومنها:-





النوم مبكرًا

إن النوم مبكرًا وعدم تعريض الجسم للسهر لساعات متأخرة من الليل، يجعلنا نستيقظ في الصباح بكامل نشاطنا وحيويتنا، بالتالي لن نشعر بالخمول والكسل الذي يعترينا خلال نهار رمضان، وأثناء فترة الصوم.





ممارسة الرياضة

إن الرياضة الخفيفة كالمشي بشكل بطيء، أو التنقُّل في الحديقة العامة، تساعد على تلاشي الخمول والكسل تمامًا، كما أن الحركة تُجدد الحيوية والنشاط في الجسم وتنظم الدورة الدموية.





السحور الخفيف

حاولي قدر استطاعتك ألا تتناولي سحورًا دسمًا؛ حتى لا تشعري بالتعب والإرهاق أثناء فترة الصوم؛ لأن هذا التعب سيجعلكِ مُلازمة للفراش، بالتالي تُصابين بكسل وخمول واضحيْن في نهار رمضان.





محادثة الأهل

إن كنتِ متزوجة، يمكنكِ تخصيص فترة النهار؛ من أجل الاطمئنان على والديك ومحادثة إخوتك، أو صِلي أرحامك، واسألي عن أحوالهم؛ حتى تشعري بالتجديد والحركة.





العبادات المُقنّنة

بمقدوركِ تحديد وقت أشبه بالوقت الإلزامي، تقومين فيه بالعبادات البسيطة التي لا تُرهقك؛ كقراءة القرآن أو تعليم أحد الأطفال سورة من القرآن، أو التدبُّر في آيات القرآن الكريم.





البدء بالطهي

إن كنتِ تودين إعداد مائدة إفطار متنوعة الأصناف، فهذا وقت جيد أن تبدئي بطهو الطعام وتقسيم الوجبات على حسب الوقت الذي يتلاءم معها، ويتلاءم مع وقت طهوها.





القراءة والاطلاع

يمكنكِ أن تقومي بالقراءة وتخصيص هذا الوقت الذي تستيقظين فيه وأنت تشعرين بالخمول، في قراءة كتاب أو رواية، أو تصفُّح الإنترنت حول المواضيع التي تستهويكِ.