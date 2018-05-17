"الإمام الطيب والناس ألوان ورحلة حب".. برامج أزهرية طوال رمضان

يشارك الأزهر الشريف في رمضان هذا العام بثلاثة برامج دينية حوارية اجتماعية كبرى تناقش مفاهيم العقيدة ومقومات الإسلام وأركانه وقضايا العصر، وتمس قضايا الشباب وما يحتاجونه لتصحيح المفاهيم ونشر القيم الدينية وتعزيز الروحانيات والتقرب لله تعالى.









يأتي في مقدمة هذه البرامج "الإمام الطيب"، في موسمه الثالث، والذي يتناول فيه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قضايا دينية وفكرية وفلسفية يفسرها ويجيب عليها، بالأدلة العلمية والعقلية والفلسفية، مثل قضايا العقيدة والإيمان ووجودية الله وأسمائه وصفاته، وكيفية تسبيح الإنسان والنبات والحيوان والجماد وخلق الإنسان، ومقومات وأركان الإسلام، والفطرة والعقل والفرق بينهما، ويذاع برنامج "الإمام الطيب" يوميًّا على قناة cbc الساعة 3.30 مساء، و extra news الساعة 3.45 مساء.









ويواصل الأزهر الشَّريف هذا العام، تقديم برنامجين شبابيين، بلغةٍ حوارية دينية بسيطة تحقق التواصل مع الشباب، وتصحح المفاهيم المغلوطة لديهم، وتخاطب العقل والروح بأسلوب العصر، من هذه البرامج، برنامج الناس ألوان (عودة قلب)، الذي يقدمه الداعية الأزهري الشيخ أحمد المالكي، للعام الثالث، ويذاع على تليفزيون دبي الساعة 1.20 بتوقيت القاهرة، وعلى قناة صدى البلد الساعة 6 مساءً، ويركز على كيفية إصلاح القلوب وتزكية النفس، والتعرف على ما يزيل الشوائب والأفكار السلبية من قلب وعقل الإنسان من أجل الوصول إلى الطمأنينة والنجاة.









يتناول برنامج رحلة حب في الله "رب الكون" للعام الثاني على التوالي، و الذي يقدمه الشيخ تامر مطر على قناة القاهرة والناس، الساعة 3 مساءً، حياة الصحابة والأنبياء وكيف كانت كلها لله، وكيفية تعلق القلب بالله، ويتعرض لأبرز المفاهيم المعاصرة والمتغيرة داخل عقل وروح الإنسان، والتي تساعد على تطبيق معنى قوله تعالى "كُونُوا رَبَّانِيِّينَ" للوصول لمرتبة عالية من العبادة والغنى بفضل الله تعالى ورحمته.





