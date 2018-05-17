ندى عادل تتحدث عن مشاهدها مع مصطفى أبو سريع في "الأب الروحي" (فيديو)

حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".وكان من بين ضيوف الندوة الفنانة ندى عادل، والتي أكدت خلال حديثها عن سعادتها بالعمل مع الفنان مصطفى أبو سريع، مشيرة إلى أنه ممثل شاطر جدًا وأي فنان يقف أمام فنان آخر يستفاد من موهبته ويرتقي بالمشهد لمستويات أعلى.أما عن شخصية سارة، فالجزء الأول حمل خط درامي كوميدي أعجب الجمهور، أما الجزء الثاني تحولت الشخصية إلى شخصية زوجة غيورة ورومانسية تحب زوجها وأتمنى أن الأحداث القادمة تنال إعجاب الجمهور.