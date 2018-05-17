الخارجية الفلسطينية تطالب العرب بمواقف حاسمة وحماية القدس

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الولايات المتحدة اختارت ذكرى النكبة؛ لتعلن انحيازها الرسمي لإسرائيل، ولم تكتف بذلك بل خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض لتؤكد مسؤولية الفلسطينيين عن قتل أنفسهم.





وقال المالكي، نحن في أحط المواقف. نحن أمام تحد كبير، لنثبت مصداقيتنا أمام شعوبنا. نرى في هذا الوقت ضرورة تفعيل قرارات القمم العربية".





ودعا المالكي، إلى سحب السفراء العرب لدى أمريكا للتشاور، وكذلك سفراء الولايات المتحدة لدى الدول العربية وإبلاغهم برفض القرار.



