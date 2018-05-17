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الخارجية الفلسطينية تطالب العرب بمواقف حاسمة وحماية القدس

الخميس 17/مايو/2018 - 05:44 م
الخارجية الفلسطينية تطالب العرب بمواقف حاسمة وحماية القدس
أرشيفية
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أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الولايات المتحدة اختارت ذكرى النكبة؛ لتعلن انحيازها الرسمي لإسرائيل، ولم تكتف بذلك بل خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض لتؤكد مسؤولية الفلسطينيين عن قتل أنفسهم.

وقال المالكي، نحن في أحط المواقف. نحن أمام تحد كبير، لنثبت مصداقيتنا أمام شعوبنا. نرى في هذا الوقت ضرورة تفعيل قرارات القمم العربية".

ودعا المالكي، إلى سحب السفراء العرب لدى أمريكا للتشاور، وكذلك سفراء الولايات المتحدة لدى الدول العربية وإبلاغهم برفض القرار.

وأضاف المالكي "يجب أن يكون هناك موقفا أمام العالم، وإلا سوف تحذو كل الدول حذو أمريكا، وطالب المالكي بتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وطالب بالعودة إلى الأمم المتحدة لتفادي "الفيتو" الأمريكي، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة، وشدد رياض المالكي على ضرورة المضي قدما في المقاومة.
المزيد عن: فلسطين دول العربية المالكى الخارجية
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