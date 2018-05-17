خلال 17 سنة مع يوفنتوس.. بوفون أسطورة كروية لا تتوقف عن حصد الجوائز





- بدأ الإيطالي بوفون مسيرته الرياضية مع فريق بارما للشباب عام 1991، في سن 13 سنة.



- لعب مباراته الأولى مع بارما وعمره 17 عامًا، في مباراته ضد ميلان في 1995.



- انتقل بوفون إلى يوفنتوس قادمًا من بارما بقيمة 53 مليون يورو عام 2001.



- خاض بوفون أول مباراة له مع يوفنتوس في الدوري في 26 أغسطس 2001، وفاز وقتها اليوفي بنتيجة 4–0 على ضيفه فنيسيا في المباراة الإفتتاحية.



- مثّل بوفون إيطاليا في جميع مستويات الشباب، من تحت 15 سنة حتى منتخب تحت 23 سنة.



- لعب بوفون أول مباراة له مع الفريق الأول للمنتخب الإيطالي تحت قيادة المدرب تشيزاري مالديني في 29 أكتوبر 1997، في سن الـ 19.



- بوفون هو أكثر لاعب مثل بلاده وبرقم قياسي 176 مباراة، هو الأكثر لعبًا في تاريخ المنتخب الإيطالي.



- أكثر من حقق "كلين شيت" على التوالي في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى: 10 مرات على التوالي، في موسم 2015 – 2016.



- أكثر لاعب فاز بكأس السوبر الإيطالي (بجانب ديان ستانكوفيتش) في 6 مرات.



- أكثر لاعب فوزًا بالألقاب مع يوفنتوس بـ 17 لقب، كما أنه أكثر حارس فاز بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 11 مرة.



- مع نادي بارما؛ حصد كأس إيطاليا مرة واحدة موسم: 1998–99، والسوبر الإيطالي عام 1999، والاتحاد الأوروبي موسم: 1998–99.



- فاز بوفون مع اليوفي بالدوري الإيطالي 8 مرات، ودوري الدرجة الثانية مرة واحدة، وكأس إيطاليا 3 مرات، كما أنه فشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا.



- حصل على كأس العالم 2010 مع منتخب بلاده، وكان وصيف الأمم الأوروبية عام 2011، والميدالية البرونزية لكأس القارات 2013.



- له عدد من الألقاب الشخصية؛ جائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا 3 مرات؛ 2003، 2016، 2017، جائزة أفضل حارس من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم 5 مرات.

أعلن الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون (40 عامًا) أن مباراة هيلارس فيرونا ستكون المباراة الختامية له مع يوفنتوس بعد مشوار حافل بالإنجازات والتتويجات.قضى بوفون 17 موسمًا في صفوف السيدة العجوز، شهدت تلك السنوات تألق كبير من الحارس المخضرم، وتتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية مع اليوفي والمنتخب الإيطالي بجانب الألقاب الفردية.ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مسيرة جانلويجي بوفون مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا وأبرز إنجازاته: