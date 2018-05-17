محمد علي رزق: "عزيز" في "الأب الروحي 2" الأفضل بالنسبة لي والسبب! (فيديو)

حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".وكان من بين ضيوف الندوة الفنان محمد علي رزق، وقال خلال حديثه بالندوة أحببت "عزيز" في الجزء الثاني أكثر نتيجة التغييرات التي طرأت على الشخصية، وذلك لأن الممثل يحتاج أن يجسد شخصيات مختلفة ولا يكرر نمط ادواره حتى لا ينحصر في أدوار معينة، وشخصية "عزيز" في الجزء الأول كانت تشبه شخصيات كثيرة قدمتها في أعمال سابقة.