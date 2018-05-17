رمضان عبدالمعز: الصيام تدريب على ترك المحرمات (فيديو)
الخميس 17/مايو/2018 - 05:41 م
أحمد رمضان متولي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الصيام تدريب لمنع المسلم من المحرمات، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم
يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو حد سبك أو قاتلك وأنت صائم، عليك أن
تبدأ بالأخلاق، وعليك الرد عليه بقول إنى صائم، مثلما علمنا النبى".