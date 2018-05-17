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رمضان عبدالمعز: الصيام تدريب على ترك المحرمات (فيديو)

الخميس 17/مايو/2018 - 05:41 م
رمضان عبدالمعز: الصيام تدريب على ترك المحرمات (فيديو)
رمضان عبدالمعز
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أحمد رمضان متولي
 

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الصيام تدريب لمنع المسلم من المحرمات، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"

 

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو حد سبك أو قاتلك وأنت صائم، عليك أن تبدأ بالأخلاق، وعليك الرد عليه بقول إنى صائم، مثلما علمنا النبى".

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