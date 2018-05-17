رمضان عبدالمعز: الصيام تدريب على ترك المحرمات (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الصيام تدريب لمنع المسلم من المحرمات، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو حد سبك أو قاتلك وأنت صائم، عليك أن تبدأ بالأخلاق، وعليك الرد عليه بقول إنى صائم، مثلما علمنا النبى".