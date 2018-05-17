"أبو الغيط": نقل السفارة الأمريكية للقدس اعتداء سافر على الشرعية الدولية

قال السفير أحمد أبو الغيط، رئيس جامعة الدول العربية، إننا أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية، جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال لمدينة القدس، بالتوازي مع غطرسة القوة والإمعان في العفن من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة الفلسطينيين العزل، مؤكدًا أن القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس باطل ومنعدم ولا أثر قانوني له، ومرفوض دوليًا وعربيًا شعبيًا ورسميًا الأن ومستقبلًا.





وأكد "أبو الغيط"، خلال كلمته على هامش اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول الأوضاع بفلسطين، أن هذا القرار غير المسئول يُدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويشعر العرب جميعًا بانحياز الطرف الأمريكي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال، ويبدو أنه قد شجع إسرائيل على المضى قدمًا فيما تقوم به من بطش عشوائي وعنف وحشي بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين.





وطالب، بالتحقيق دوليًا في الجرائم التى إرتكبها الإحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة خلال الأيام الماضية والتى أسفرت عن استشهاد مايزيد عن 60 فلسطيني، مؤكدًا أن الحق يظل حق ولو تقادم به الزمن، معربًا عن تقديره للغالبية الكاسحة من دول العالم التى رفضت الخطوة الأمريكمية المجحفة، مطالبًا مختلف الدول بالإستمرار في التمسك بمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن التى تعتبر القدس الشرقية أرض محتلة، وحظر نقل السفارة إليها.



