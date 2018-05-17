أهداف رمضانية (1).. "العميد" يقود الفراعنة للفوز على رواندا ويجدد أمل المونديال

التقى منتخب مصر مع منتخب رواندا في الجولة الرابعة لتصفيات مونديال نسخة 2010 والتي أقيمت بجنوب إفريقيا، وكانت مصر في مجموعة تضم الجزائر وزامبيا ورواندا.

وحل المنتخب المصري ضيفا على رواندا في نهار رمضان وسط أجواء صعبة للغاية، ووجد الجهاز الفني للمنتخب المصري نفسه في مأزق بعد ما اضطر إلي استبعاد محمد ابوتريكة من قائمة اللقاء بعدما شعر بآلام في الرباط الداخلي للركبة أثناء الإحماء ليدخل احمد حسن بدلا منه في التشكيل الأساسي.

ورفض العميد الافطار في هذا اليوم شأنه شأن معظم لاعبي المنتخب، ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء ليعيد أمل الفراعنة في خطف بطاقة التأهل.

ورفع المنتخب رصيده للنقطة 7 قبل أن يفوز بعدها على زامبيا والجزائر ويخوض المباراة الفاصلة في السودان، والتي خسرها الفراعنة بهدف رغم سيطرتهم على اللقاء بالكامل.