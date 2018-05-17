ترامب يصف مهاجرين بالحيوانات.. وسيناتور يرد: أجدادنا ليسوا كذلك!

أثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انتقادات بعد الإشارة إلى الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانونى، بأنهم "حيوانات".





ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، اليوم أنّه خلال نقاش بالبيت الأبيض حول الهجرة، قال ترامب "لن تصدق مدى سوء هؤلاء الناس، إنّهم ليسوا أشخاصاً بل حيوانات".





وأدلى ترامب بهذا التصريح بعد تعليقات قوة إنفاذ القانون حول محاولاتها منع عبور المهاجرين للحدود، بينهم عناصر عصابة ام اس-13.





وردّ زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ "تشاك تشومر"، عبر موقع التواصل تويتر، قائلاً "حينما جاء أجدادنا العظام إلى أمريكا لم يكونوا حيونات، وهؤلاء الناس "المهاجرين" ليسوا كذلك".





وكان قانون كاليفورنيا الذى يمنع الشرطة من سؤال الأشخاص حول وضعهم كمهاجرين، هو محور النقاش باجتماع الأبيض، والذى أثار انتقادات ترامب والمهاجرين.