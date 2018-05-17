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الأرصاد: تنبيه لسكان الباحة ومحافظاتها من أمطار رعدية

الخميس 17/مايو/2018 - 04:29 م
الأرصاد: تنبيه لسكان الباحة ومحافظاتها من أمطار رعدية
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومديرية الدفاع المدني بالباحة، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مدينة الباحة ومحافظاتها.

وأفاد التنبيه المبكر، أن الحالة التي تشمل مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي والقرى والعقيق الأجزاء المجاورة لها تبدأ الساعة 12 ظهرًا وتستمر إلى الساعة ال 10 من مساء اليوم.

وحثّ المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم.

وطالب الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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