"الحكومة": انتزعنا استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي من تركيا

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إنه عرض على المجلس تقرير حول ترتيبات مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ، وأن مصر استطاعت أن تنتزع استضافة المؤتمر بعد منافسة مع تركيا، لافتا أن مصر قدمت منهجية جديدة في إعداد المؤتمر والتغيرات المناخية .









وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيشارك في المؤتمر ٧ آلاف مشارك ينعقد خلال ٣ أسابيع متصلة ويشارك ممثلين عن ١٩٦ دولة وعدد من مؤسسات الأمم المتحدة والشباب .

وأضاف أن المؤتمر يتناول أثر التنمية الاقتصادية على الكائنات الحية والإنسان وأن الهدف منه إدخال بعض التنوع البيولوجي للاقتصاد المصري، وستشارك فيه العديد من الوزارات مثل الاتصالات والكهرباء والصحة والزراعة .





وقال إن المؤتمر يمثل عائد اقتصادي بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه سيتم إنفاقهم من المشاركين في المؤتمر بالإضافة أن شركة مصر للطيران ستكون الراعية الرسمي المؤتمر .





وأضاف الوزير أنه جارٍ عمل توسعات في مركز مؤتمر شرم الشيخ وزيادة غرف الاجتماعات لتكون مهيأة ومجهزة لاستيعاب أنشطة المؤتمر، مشيرا إلى أن مصر سوف تتسلم رئاسة المؤتمر من المكسيك وتسلمها بعد عامين للصين.