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41 ألفا و480 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

الخميس 17/مايو/2018 - 04:24 م
41 ألفا و480 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية
محافظ القليوبية - اللواء محمود عشماوي
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قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن 41 ألفًا و480 طالبًا وطالبة سيؤدون امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية على مستوى المحافظة السبت المقبل.

وأكد انتهاء مديرية التربية والتعليم من الاستعدادات النهائية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لأداء الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، خاصة تزامن الامتحانات مع شهر رمضان المعظم.

وقال طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم اعداد ارقام الجلوس الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء امتحانات دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام ثلاث سنوات وتسليمها لمندوبى المدارس على مستوى المحافظة، وتم الاستعداد لتسليم بطاقات تحقيق الشخصية والتعليمات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين الاوائل بلجان سير الامتحانات.

وأضاف أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين بجميع الإدارات التعليمية وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم وتزويد الاستراحات بمبردات مياه ومراوح وثلاجات، وتم التنسيق مع الجهات الامنية المختصة لتأمين اعمال الامتحانات والاستراحات واوراق الاسئلة والاجابة، وتامين نقل الأوراق من وإلى مركز توزيع الأسئلة ولجنة النظام والمراقبة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتذليل كافة العقبات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس التي سيؤدي بها اعمال الامتحانات.
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