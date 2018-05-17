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محافظ دمياط يفتتح وحدة اجتماعية بتكلفة نصف مليون جنيه (صور)

الخميس 17/مايو/2018 - 04:24 م
محافظ دمياط يفتتح وحدة اجتماعية بتكلفة نصف مليون جنيه (صور)
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هند الشيال
 
افتتح الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، الوحدة الاجتماعية بقرية أم الرضا بمركز ومدينه كفر البطيخ، بتكلفة إجمالية ٥٨٧.١٧٥ ألف جنيه، بحضور حسام عبد الغفار وكيل التضامن الاجتماعي بدمياط.

وأكد على موظفي الوحدة بضرورة فحص بيانات المتقدمين لمعاش تكافل وكرامة بكل دقة وذلك للحصول على معلومات دقيقة لاختيار المستحقين واستبعاد غير المستحقين، مشيرًا إلى إنجاز جميع المهام والعمل دائمًا على خدمة المواطنين.

ووجه المحافظ لمدير عام التضامن الاجتماعي، بتفعيل دور اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها من كل قرية ومراقبة عملها بهدف الوصول إلى مستحقي معاش تكافل وكرامة.
محافظ دمياط يفتتح وحدة اجتماعية بتكلفة نصف مليون جنيه (صور)
محافظ دمياط يفتتح وحدة اجتماعية بتكلفة نصف مليون جنيه (صور)
محافظ دمياط يفتتح وحدة اجتماعية بتكلفة نصف مليون جنيه (صور)
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