وكيل تعليم الفيوم: تجهيز 35 استراحة للملاحظين خاصة بامتحانات الدبومات الفنية

تفقد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استراحات الدبلومات الفنية بالفيوم وأكد على أنه تم إعداد وتجهيز جميع الاستراحات الخاصة بالمعلمين والمراقبين، في امتحانات الدبلومات الفنية وعددهم 35 استراحة.



وتم تجهيز الاستراحات بجميع الإدارات التعليمية، حيث تم تجهيز 5 إستراحات بإدارة غرب الفيوم التعليمية و5 استراحات بإدارة شرق الفيوم و7 استراحات بإدارة سنورس التعليمية و9 استراحات بإدارة إبشواى التعليمية و2 استراحة بإدارة إطسا التعليمية و4 استراحات بإدارة يوسف الصديق التعليمية و3 استراحات بإدارة طامية التعليمية.



وأكد توفير التجهيزات المناسبة لمقار الاستراحات بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للمعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث (الأسرة – البوتاجازات - المراوح – الثلاجات - والتليفزيون..الخ)، ومتابعة تجهيز الاستراحات عبر انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية المشتركة بينها وبين لجان الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة.



كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الخبز المدعم للاستراحات كما تم التنسيق مع مديرية الصحة على توفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، وتم التواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة إزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.