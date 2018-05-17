الأهلي يحن لـ"تريكة" :" مدفع البطولات" (صورة)

تغزلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، في محمد أبو تريكة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر سابقًا، وذالك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت الصفحة صورة أبو تريكة بتيشيرت الأهلي وعلقت عليها: "سجل محمد أبو تريكة ٣٠ هدفا في كل المسابقات بموسم ٢٠٠٥-٢٠٠٦ وتوج هدافا لـ٣ بطولات.. هداف الدوري ١٨ هدف.. هداف دوري أبطال أفريقيا ٨ أهداف.. هداف كأس العالم للأندية ٣ أهداف.. هدف واحد في كأس مصر.. رمضان_كريم.. كل_يوم_بطولة.. مدفع_البطولات".







