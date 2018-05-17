غدًا.. ‎‎وزيرة الهجرة تشارك في أولى خيم مبادرة "فطارنا مع أهالينا"

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تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، غدًا الجمعة، بمائدة السحور في أولى خيم مبادرة "فطارنا مع أهالينا" التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، وذلك انطلاقًا من الدور الوطني للمصريين المقيمين في الخارج.





‎وكانت "مكرم" والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، قد وقعا بروتوكول تعاون بحضور اللواء حمدي بخيت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعدد من ممثلي الجاليات المصرية بالخارج، بهدف إقامة عدد من الموائد الرمضانية لإفطار الصائمين، وكذا توزيع كرتونة رمضان على المحتاجين في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، من خلال مساهمات المصريين بالخارج في إطار مبادرة الوزارة "فطارنا مع أهالينا".





‎وقد تمت إقامة أولى الخيم الرمضانية، التي ستشهد الفعاليات غدًا، من مساهمات الأطباء المصريين في بريطانيا وعلى رأسهم دكتور ناصر فؤاد نائب لورد مقاطعة شيشاير البريطانية، كما أنه من المقرر إطلاق اسم الجالية على المائدة الرمضانية التي ستتكفل بها وفقاً لما صرحت به وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خلال إعلانها عن المبادرة.





‎وكانت الوزيرة قد أثنت على هذه المبادرة، مؤكدة أن هذه هي روح المصريين بالخارج وهذا هو شعورهم بالمسئولية تجاه بلدهم، الذي يتجلى بوضوح في المشاركة بالمناسبات الوطنية والدينية وفي كافة التحديات التي تواجهه.



