محافظ بني سويف يتابع برنامج التحصين ضد "الجلد العقدي".. والطب البيطري: إعادة فتح أسواق الماشية الأسبوع المقبل

ناقش المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لبرنامج تحصين الماشية ضد الأمراض المستوطنة التي قد تتعرض لها الثروة الحيوانية خلال هذه الأيام خاصة مع قدوم فصل الصيف، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات لنهو البرنامج في أسرع وقت ممكن،مع أهمية رفع وعي المواطن بالتعامل الناجح مع أية حالات مرضية قد تظهر.



وبحث مع مسؤولي الطب البيطري والتنفيذيين المختصين امكانية نهو الإجراءات الإحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات مثل أسواق الماشية التي تم غلقها كإجراء احترازي لحين نهو برنامج التحصينات ضد الأمراض المستوطنة التي قد تصيب الماشية وتحدث خسائر محتملة في الثروة الحيوانية.



وأكد طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري، أنه سيتم فتح أسواق الماشية الحية في غضون أسبوع من الآن، بعد الانتهاء من كامل برنامج التحصين، مشيرا إلى أن المديرية قد قامت بإغلاق بعض الأسواق بصفة مؤقتة لحين استكمال أعمال التحصين الشامل بدائرة المحافظة ضد الأمراض المستوطنة، كإجراء إحترازي بعد ظهور حالات إشتباه بالإصابة بمرض الجلد العقدي بمحيط هذه الأسواق.



وأضاف أن المديرية نفذت برنامجا متكاملًا للتحصين، حيث تم خلال الفترة منذ 1 يناير 2018 حتى اليوم 17 مايو الجاري تحصين 378 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والحمي القلاعية، حيث تم تحصين 310 ألف من الأبقار والجاموس،و68 ألف من الأغنام والماعز.



وأوضح أن أعداد الحيوانات المرشوشة "منذ الأول من يوليو 2017 حتى نهاية أبريل 2018 " إلى 672 ألف و851 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وذلك بخلاف الأعداد التي تم مكافحة الطفيليات الخارجية فيها بالحقن "ايفرمكتين حقن".

