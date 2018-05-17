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شاهد.. فيديو "نادر" لصلاة التراويح من المسجد الحرام قبل 37 عاماً

الخميس 17/مايو/2018 - 04:00 م
شاهد.. فيديو نادر لصلاة التراويح من المسجد الحرام قبل 37 عاماً
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

مع أول يوم في شهر رمضان الكريم، انتشر مقطع فيديو نادر لصلاة التراويح والقيام من المسجد الحرام بالسعودية تم تسجيله قبل 37 عاما.

ونشر حساب "ذاكرة الماضي الجميل"، والمعروف بنشره لصور وفيديوهات قديمة عن السعودية، على موقع "تويتر" مقطع فيديو نادرا لصلاة التراويح والقيام من المسجد الحرام بصوت الشيخ عبدالله الخليفي.

وكتب الحساب في تغريدته، "الشيخ عبدالله الخليفي إمام المسجد المكي ارتبط في ذاكرتنا بصلاة التراويح والقيام.. كم أبكانا بتلاوته الخاشعة في صلاة التراويح قبل 37 عاما".

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