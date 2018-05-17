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ننشر قائمة أبرز برامج مونديال روسيا 2018 في رمضان

الخميس 17/مايو/2018 - 02:58 م
ننشر قائمة أبرز برامج مونديال روسيا 2018 في رمضان
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صلاح حسن
 
تشهد العديد من البرامج الحديث عن استعدادات المنتخب لمباريات مونديال كأس العالم في روسيا، حيث تقدم تحليلات رياضية عن ذلك الحدث، وفيما يلي ملخص أسماء البرامج والمسلسلات التي تتحدث عن مونديال كأس العالم:

1- "من روسيا مع التحية" تقديم رزان ومهيب وبيومي فؤاد وحسن عبد الفتاح ، على mbc مصر.
2- برنامج "رأي عام" تقديم عمرو عبد الحميد يخصص حلقات عن المونديال من روسيا على قناة Ten.
3- برنامج "اكسترا تايم" تقديم هاني حتحوت و إسلام الشاطر على قناة cbc اكسترا.
4- حلم البطولة" تقديم الكابتن شوبير على راديو drn .
5- "التعلب وسيف من روسيا" تقديم سيف زاهر وحازم إمام على راديو هيتس.
6- مع التعلب" تقديم حازم إمام على راديو drn.
7- "الكرة في ملعبك" تقديم الغندور على راديو شعبي FM.
8- "حواديت المونديال" تقديم كريم خطاب على راديو نجوم FM.
9- "شارع المونديال" مسلسل إذاعي بطولة خالد الغندور ومجدي عبد الغني وأيمن الكاشف وآخرين على راديو مصر وإذاعة الشباب والرياضة.
10- "فوازير كأس العالم" سمير غانم على الراديو 90 90.
11- "18-90" إبراهيم فايق على الراديو 90 90.
12- "كلام في الجون" تقديم ماركو مراد على راديو ميجا FM.
13- "التمانيات" تقديم أحمد حسن وايهاب الخطيب على راديو انرجي.
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