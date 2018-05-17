ارتفاع سعر خام "برنت" إلى 90 دولاراً للبرميل بحلول 2020

قال بنك "مورجان ستانلي" إن الطلب على وقود الطائرات والديزل سيساعد في دفع سعر خام "برنت" إلى مستوى 90 دولاراً للبرميل في 2020.



وأضاف البنك، في تقرير صادر أمس الأربعاء، أن مخزونات نواتج التقطير المتوسطة والتي تتضمن وقود الديزل والطائرات تقترب من أقل مستوى لها في 5 سنوات، حيث يتنامى الطلب على الوقود، وتصارع المصافي حول العالم الآن من أجل مواكبة الاستهلاك.



وأوضح تقرير البنك الأمريكي أنه يتوقع على مدى السنوات القليلة المقبلة تشديد في منتج واحد محدد "التقطير المتوسط"، لتعزيز في جانب سائل محدد وهو خام النفط وخاصة النوعية التي تشبه خام "برنت".



وارتفع خام "برنت" إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل خلال تعاملات اليوم الخميس، وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.7% إلى 79.83 دولار للبرميل.



وتوقع التقرير نمو الطلب على الخام بنحو 1.5 مليون برميل يومياً نتيجة تشديد قواعد التلوث في صناعة الشحن، حيث إنه من المقرر بداية من 2020 أن تُطبق المنظمة البحرية الدولية معايير الانبعاثات الجديدة وتطالب الشركات بتحميل معدات أخرى لإزالة التلوث من المحركات أو استخدام حرق أنظف.



وذكر البنك أن معظم النمو العالمي في إنتاج النفط يأتي من الغاز الطبيعي السائل والمكثفات، وهو نوع من النفط الخفيف.



ووفقاً لتقديرات البنك الأمريكي فإن إنتاج النفط سيرتفع بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً بحلول 2020 لمواجهة الاستهلاك المتزايد من التقطير.