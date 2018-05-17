أكد حارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك عقب فوز فريقه بلقب الدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي، أن لديه عقد مع "الروخيبلانكوس"، وأنه لا يعلم "ماذا سيحدث في المستقبل"، في الوقت الذي أبرز فيه "اللحظة الهامة" التي يعيشها الفريق عقب التتويج بهذا اللقب.



وبعد تتويج الأتلتي بلقب الدوري الأوروبي إثر فوزه على مارسيليا بثلاثية بيضاء في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب بارك أوليمبيك ليون، قال أوبلاك: "الناس تقول أشياء وأنا أقول دائماً إنني لدي عقد هنا ولا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل".



وأضاف: "في الوقت الحالي أنا هنا ولا أفكر في شيء آخر سوى في مباراة الأحد المقبل (أمام إيبار في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم) حيث نحتاج لنقطة على أقل لنظل في وصافة الليغا".



وأبرز حارس الأتلتي "اللحظة الهامة" التي يعيشها الفريق الآن، وقال: "فزنا بلقب بعد وقت، نحن سعداء وهذه لحظة هامة للجميع"، معتبراً فوز الأتلتي "مستحقاً".



وكان أوبلاك (25 عاماً) قد انتقل للروخيبلانكوس في صيف 2014 قادماً من بنفيكا البرتغالي ويستمر عقده حتى 2021.